Mulher nua ataca funcionários e passageiros em aeroporto

A passageira, identificada como Samantha, retirou suas roupas dentro do terminal e usou um lápis para agredir dois funcionários | Reprodução/X

Mulher é detida no Aeroporto de Dallas após agredir funcionários e causar danos. Incidente chocante ganhou repercussão nas redes sociais.

Uma mulher foi detida no Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth, nos Estados Unidos, após um episódio que envolveu agressões físicas e danos ao patrimônio. O caso ocorreu no dia 14 de março, mas ganhou repercussão recentemente, quando imagens do ocorrido foram divulgadas nas redes sociais.

Detalhes do incidente

A passageira, identificada como Samantha, retirou suas roupas dentro do terminal e usou um lápis para agredir dois funcionários, além de morder um gerente de restaurante. Relatos indicam que ela atingiu um homem na cabeça e no rosto e causou hematomas ao morder seu antebraço.

Além das agressões, testemunhas registraram o momento em que a mulher quebrou uma televisão e jogou água para o alto enquanto corria pelo aeroporto. Uma passageira tentou intervir e ofereceu um casaco, mas a mulher recusou e saiu do local.

Ação policial e prisão

Agentes de segurança localizaram Samantha atrás de uma porta de emergência em um dos portões de embarque. Ela estava coberta de sangue, que não era dela, e afirmou que havia esquecido de tomar sua medicação.

Durante a abordagem, Samantha alegou estar viajando com sua filha de 8 anos e se identificou com diferentes figuras, incluindo a deusa romana Vênus e personagens da Disney. Em depoimento, afirmou que não pretendia ferir ninguém e que estava “tentando se tornar melhor”.

Ela foi presa sob a acusação de agressão agravada com arma mortal e encaminhada a uma instituição de saúde mental.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/03/2025/13:10:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...