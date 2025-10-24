Mulher pede socorro e ex-namorado é detido por tentativa de agressão em Itaituba

Foto: Reprodução | Jovem relatou que o suspeito tentava tomar seu celular à força durante trajeto de moto; caso ocorreu no Residencial Esmeralda do Tapajós.

Na noite desta quinta-feira (23), por volta das 22h40, o Grupamento de Motopatrulhamento Águia realizava patrulhamento ostensivo no Residencial Esmeralda do Tapajós, em Itaituba, sudoeste do Pará, quando uma mulher começou a gritar por socorro ao avistar os policiais.

A guarnição havia interrompido momentaneamente o patrulhamento para monitorar um veículo que trafegava em alta velocidade, quando observou uma motocicleta com um homem e uma mulher. Ao notar a presença policial, a passageira passou a pedir ajuda, o que levou os militares a realizarem o acompanhamento e abordagem.

Durante a ação, a mulher, identificada pelas iniciais B. S. S., de 19 anos, afirmou que o condutor, identificado como M. M. M., era seu ex-namorado e que ele tentava tomar seu celular à força para acessar mensagens em redes sociais. A jovem relatou ainda ter recebido um soco no joelho ao tentar descer da motocicleta.

Diante da suspeita de violência doméstica, o homem foi detido e algemado. Uma viatura foi acionada para conduzir os envolvidos até a 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Fonte: Plantão 24horas News e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/10/2025/14:00:55

