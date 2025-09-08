Mulher pega arma de marido policial e ameaça vizinha após se irritar: ‘Sai do meu portão’

(Foto: Reprodução/Redes sociais) – Discussão aconteceu na manhã de sábado (6), em Contagem, na Grande BH. Vítima teve ferimentos leves e não quis atendimento médico. PM e esposa foram presos.

Um vídeo mostra o momento em que uma mulher armada ameaçou uma vizinha, na manhã do último sábado (6), no bairro Água Branca, em Contagem, na Grande BH. O marido da suspeita é policial e acabou preso com a esposa.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, de 33 anos, contou que estava em frente ao portão da casa de Nayara Alves Xavier, de 33, quando foi mandada embora por ela, que teria dito: “Sai do meu portão que eu estou com um filho doente dentro de casa”.

A vizinha decidiu ficar do outro lado da rua. Pouco depois, a suspeita saiu de casa com uma pistola em punho, apontou para o rosto da mulher e, durante a discussão, desferiu coronhadas nela.

Ainda segundo o relato, o marido de Nayara, identificado como o sargento Marcelo Mendes da Costa, de 51 anos, pegou a arma das mãos da esposa e voltou para casa. Em seguida, procurou a vítima e pediu que ela não acionasse a polícia, alegando que isso poderia “dar problemas” para ele (leia mais abaixo).

Conforme a PM, a filmagem da confusão flagrou a suspeita segurando o armamento e um som semelhante ao acionamento do gatilho, sem disparo.

‘Dificuldades familiares’

Quando os militares chegaram, o sargento já não estava mais no local. A esposa dele afirmou estar passando por dificuldades familiares e cuidando de um filho acamado. Ela justificou que a presença da vizinha em seu portão a irritou, mas não soube informar quem pegou a arma que estava com ela.

Durante buscas na casa do casal, os policiais encontraram três carregadores de pistola. A suspeita não explicou a origem dos objetos.Casal preso

Após diligências, o sargento foi localizado na sede do 18º Batalhão, onde estava com duas armas registradas. Uma delas foi apontada como a pistola usada pela esposa para ameaçar a vizinha.

O casal foi preso em flagrante. A vítima sofreu apenas ferimentos leves e negou atendimento médico.

Em nota, a Polícia Civil informou que a suspeita foi ouvida por meio da 2ª Central Estadual de Plantão Digital e autuada pelos crimes de ameaça e tentativa de homicídio.

“Após os procedimentos de polícia judiciária, ela ficou à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis. Informações sobre a conduta do policial militar, gentileza acionar a Sala de Imprensa da PMMG”, completou a instituição.

Fonte: Macajuba Acontece/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/16:45:37

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...