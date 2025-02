Mulher perde as duas mãos ao tentar tirar selfie com tubarão

Foto: Reprodução | Turista de 55 anos passava férias no Caribe.

Uma canadense de 55 anos perdeu as duas mãos após o ataque de um tubarão. De acordo com relatos ao jornal britânico The Sun, a turista teria tentado tirar uma selfie com o animal marinho.

O incidente ocorreu na praia de Thompson’s Cove, nas Ilhas Turcas e Caicos, no Caribe, no último dia 7 de fevereiro. A mulher, identificada como Nathalie Ross, estava nadando a poucos metros da areia quando avistou o tubarão. Ela se aproximou para tentar tirar uma foto, sendo atacada em seguida.

Segundo testemunhas, a vítima conseguiu nadar de volta à praia, mesmo gravemente ferida. Ela teve uma das mãos amputada na altura do pulso e a outra na metade do antebraço.

Nathalie foi levada para uma clínica que fica na própria ilha para receber os primeiros atendimentos. Em seguida, foi conduzida ao México para receber atendimento médico especializado. Após o incidente, a praia chegou a ficar fechada por dois dias.

De acordo com a polícia local, o tubarão media cerca de 1,80 m. A espécie, no entanto, não foi confirmada, mas especula-se que tenha sido um tubarão-touro.

Fonte: Pleno News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2025/09:00:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com