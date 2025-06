Mulher presa por homicídio disse que praticou o crime após homem tentar estuprar filha dela, em Santarém (PÁ)

(Foto:Reprodução) – Na noite de sexta-feira (13) a Polícia Militar prendeu Roberta Karine Oliveira de Sousa, após uma abordagem na área do Mercadão 2000, em Santarém. Contra ela, havia um mandado de prisão pelo crime de homicídio. Na Delegacia, a mulher disse que praticou o crime para defender a filha.

O caso teria acontecido no natal do ano passado. “Ele tentou estuprar a minha filha, aí eu e meus amigos demos de murro nele”, disse. Conforme apurado pela página SOS Santarém, ela também tem passagens por assalto e em 2015 agrediu uma colega de cela, na Penitenciária de Santarém.

Fonte:SOS Santarém/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/06/2025/06:47:20

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...