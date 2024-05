Mulher presa por ‘stalking’ a médico chegou a ligar 500 vezes e enviar 1,3 mil mensagens

Kawara Welch foi presa por stalking. — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo a Polícia Civil de Minas, a suspeita era considerada foragida desde março de 2023.

A mulher de 23 anos presa pelo crime de ‘stalking’ contra um médico de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, chegou a ligar 500 vezes e enviar 1,3 mil mensagens em um dia para o homem. Os detalhes da investigação foram divulgados pelo Fantástico, da TV Globo.

Segundo a Polícia Civil de Minas, a suspeita era considerada foragida desde março de 2023. As investigações mostraram que a suspeita era paciente do médico desde 2019 e o perseguia desde então. Por conta disso, o médico deixou de atendê-la.

Com o fim dos atendimentos, as perseguições e ameaças aumentaram. O médico e a mulher dele registraram cerca de 30 boletins de ocorrência por ameaça, perturbação do sossego e trabalho, lesão corporal e extorsão.

Apesar de todas as ocorrências registradas, o mandado que resultou na prisão dela foi expedido pelo crime de roubo, após ela pegar o telefone da mão da esposa do médico dentro da clínica dele. Depois desse episódio, a mulher fugiu, mas continuou com as ameaças e ligações.

Antes de ser presa em Uberlândia, a suspeita foi detida em flagrante outras duas vezes, mas foi liberada pela Justiça. Ela conseguiu medidas cautelares. Apesar disso, ela tinha a obrigação de se manter distante das vítimas.

Para manter contato com o homem, a mulher trocava de número constantemente. Segundo a Polícia Civil, ela usou mais de dois mil números de celulares diferentes ao longo dos últimos anos. Sob anonimato, o médico conversou com a TV Globo e contou como era a rotina de perseguição da mulher. Até o filho do homem recebia ligações da stalker.

No ano passado, segundo observatório de Segurança Pública, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, foram registrados foram registrados 5.195 casos de “perseguição consumada” – um aumento de 39,4% em relação a 2022. Neste ano, de janeiro a fevereiro, foram 848 casos.

Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/05/2024/14:00:14

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...