Mulher procurada pela Interpol por tráfico internacional é presa pela PF no aeroporto de Belém

Uma mulher foragida por tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa foi presa pela Polícia Federal — Foto: Ascom/PF

Suspeita integrava organização criminosa que enviava drogas à Europa e estava foragida da Justiça brasileira

Uma mulher foragida por tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa foi presa pela Polícia Federal, na tarde desta quarta-feira (5), no Aeroporto Internacional de Belém, no Pará. Contra ela havia um alerta de difusão vermelha da Interpol, mecanismo usado para localização e prisão de procurados em até 196 países.

Segundo a PF, a mulher foi abordada ao desembarcar em Belém, em conexão de um voo com origem em Guarulhos (SP) e destino final em Macapá (AP). Durante a abordagem, os agentes encontraram com ela cerca de R$ 5 mil e dez euros em espécie.

As investigações apontam que a suspeita fazia parte de uma organização criminosa estruturada especializada em recrutar e preparar pessoas para atuarem como “mulas” — termo usado para quem transporta drogas dentro do corpo em voos internacionais. Ela teria viajado anteriormente à França utilizando esse método e permaneceu foragida desde então.

A prisão foi realizada com base em uma ordem judicial de prisão preventiva expedida pela 11ª Vara Federal de Fortaleza (CE), como parte de um esforço conjunto de cooperação policial internacional.

A mulher foi levada para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Pará, onde permanece à disposição da Justiça.

