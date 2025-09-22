Mulher pula de carro e denuncia que estava sendo mantida em cárcere privado há três anos

Foto: Reprodução | Uma mulher pulou de um carro em movimento e denunciou que estava sendo mantida em cárcere privado há três anos pelo próprio companheiro.

O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (22), no município de Arapiraca, no Agreste de Alagoas. O suspeito se encontra foragido.

A vítima relatou à Polícia Militar que estava em deslocamento para a casa da sogra no carro do companheiro. Durante o trajeto, ela percebeu uma oportunidade de fugir, pulou do carro e saiu correndo na direção de populares.

Ela chamou a polícia e revelou que estava vivendo em confinamento há três anos. Não foram divulgados detalhes de como teria sido a privação de liberdade. Já o suspeito, ao perceber a presença de várias pessoas, fugiu e até o fechamento desta matéria não havia sido localizado.

Na delegacia, a mulher realizou um Boletim de Ocorrência (BO) e solicitou uma medida protetiva de urgência contra ele. A pena para o crime é de 1 a 3 anos, mas pode aumentar em caso de violências contra ela durante o período.

Qualquer informação sobre o suspeito pode ser fornecida para a polícia através do Disque Denúncia (telefone 181). A ligação é gratuita e o sigilo é assegurado.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/15:29:40

