Mulher pula do próprio carro em movimento para escapar de assalto após marido perseguir criminosos no Pará

Mulher é assaltada em Paruapebas — Foto: Redes Sociais

Homem percebeu que mulher tinha sido sequestrada, perseguiu os assaltantes e os parou ao bater seu carro contra o da mulher, em Parauapebas. Vítima foi agredida por coronhadas e teve bens levados.

Uma mulher foi vítima de um assalto, agredida e pulou do próprio carro em movimento para tentar fugir dos criminosos. Ela foi salva pelo marido, que perseguiu os assaltantes e bateu o carro de propósito para impedir a fuga deles.

A ação na tarde de quinta-feira (24) em Parauapebas, sudeste do Pará, foi registrada por câmeras de monitoramento (veja no vídeo acima). Até o início da tarde desta sexta (25), a polícia procurava por suspeitos.

A mulher estava em seu veículo, quando foi abordada por dois homens armados. Segundo o boletim de ocorrência, os criminosos se aproximaram a pé, anunciaram o assalto com a mulher dentro do veículo.

Assustada, ela gritou por socorro, momento em que seu marido, que estava em outro carro logo atrás, percebeu a ação e tentou impedir a fuga dos assaltantes.

Durante a tentativa de reação, o esposo da vítima conseguiu colidir seu carro contra o dela, fazendo com que o para-choque se desprendesse, fazendo com que os criminosos parassem.

Nas imagens, é possível ver o marido saindo do seu carro e passando pela frente do veículo da mulher. Nisso, os assaltantes engatam a marcha a ré para fugir.

Em desespero, a mulher pulou do carro ainda em movimento para escapar dos assaltantes, e caiu no chão, escapando por pouco de ser atropelada pelos bandidos em fuga.

A vítima contou ainda que foi agredida com coronhadas, sofrendo lesões no braço e na boca.

Os criminosos fugiram levando o veículo, documentos pessoais, cartões bancários e outros pertences da vítima. O carro dela foi abandonado logo depois e o caso foi registrado e está sendo investigado pela Polícia Civil.

