Mulher que desapareceu na virada do ano novo é encontrada morta em córrego em São Félix do Xingu

Corpo da vítima foi achado em avançado estado de decomposição (Foto:Reprodução)

Marinete Mota, de 22 anos, que estava desaparecida desde a virada de ano novo, dia 31 de dezembro de 2019, foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (2), em um córrego situado às margens da rodovia PA-270, entre as cidades de Tucumã e São Félix do Xingu, no sudeste do Pará.

O corpo da jovem foi achado por populares em avançado estado de decomposição, perto da comunidade Km 28. Por conta do estado em que foi encontrado o cadáver de Marinete, a perícia acredita que ela tenha sido assassinada no mesmo dia de seu desaparecimento. Também não foi possível identificar ainda a forma como a vítima foi morta por conta do estado de decomposição do corpo.

A jovem era moradora do município de São Felix do Xingu, para onde o corpo foi encaminhado para passar pro necropsia e sepultamento. As circunstâncias e a autoria do crime ainda são misteriosas para a Polícia Civil, que investiga o caso. A Delegacia de São Félix do Xingu, que registrou a ocorrência, aguarda o laudo do Instituto Médico Legal (IML) para saber a causa da morte da jovem. Familiares e amigos da vítima já começaram a ser ouvidos pela polícia, na tentativa de desvendar o assassinato de Marinete.

Por:Redação Integrada

03.01.20 10h54

