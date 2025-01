Mulher que diz ter acertado Mega da Virada procura polícia e lotérica

(Foto: Reprodução) – Elza Jesus Almeida afirma ter acertado os seis números sorteados na Mega da Virada. Porém, o jogo não teria sido registrado pela lotérica

A mulher que diz ter acertado os seis números da Mega da Virada, mas que o jogo vencedor não foi registrado pela lotérica, procurou a polícia e a unidade onde fez a aposta, na zona sul de São Paulo, para tentar provar que tem direito ao prêmio milionário.

Um dos filhos de Elza Jesus Almeida, 64 anos, tentou registrar boletim de ocorrência na tarde dessa quarta-feira (1º/1), mas o policial de plantão do 16º DP (Vila Clementino) teria recusado fazer o B.O. alegando que não havia indícios de crime no caso.

O homem, então, se dirigiu ao 35º DP (Jabaquara) na manhã desta quinta (2/1), onde registrou B.O. não criminal. “Depois de muito custo, a gente conseguiu”, disse.

Na lotérica, o dono do estabelecimento teria se comprometido, também nesta quinta, a fornecer as imagens da câmera de segurança do guichê em que Elza diz ter entregue o jogo com os números sorteados da Mega da Virada.

O filho da mulher disse que o acesso a essas imagens é “a única esperança”.

“Ele [dono da lotérica] vai disponibilizar as imagens das câmeras de segurança, vai me passar via WhatsApp. Pelo que eu vi lá, talvez, o zoom dê para pegar. Aí já vai envolver perícia, delegacia, por isso eu vou ter que registrar o boletim de ocorrência”, disse o filho de Elza.

Entenda o caso

Elza diz ter feito oito apostas para tentar levar a bolada, e que apenas uma delas não foi registrada – justamente a sequência que lhe renderia o prêmio de mais de R$ 70 milhões.

Ela conta ter recebido os comprovantes de aposta. No entanto, não checou se a quantidade de jogos batia. Já em casa, quando viu que os números sorteados foram os mesmos que tinha escolhido em um dos jogos, acreditou ter vencido a Mega da Virada. Os números sorteados foram: 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57.

Foi um dos filhos de Elza que a avisou sobre o erro no registro do jogo. Ele pediu para ver o comprovante da aposta e percebeu que lá constavam apenas os primeiros dois jogos do canhoto, e não o terceiro, com os seis números sorteados.

Elza acredita que a operadora da casa lotérica errou ao não registrar os três jogos. Contudo, ela também admite ter falhado ao não verificar os comprovantes.

“Foram oito jogos, foi bastante, eu não contei. Se eu tivesse contado, eu saberia que tinha um faltando. E quando ela cobrasse, eu falaria ‘não, pera aí, faltou um’, mas eu não contei. Nem imaginava isso, eu confiei”, conta.

Por meio de nota, a Caixa Econômica Federal informou que o recibo emitido pelo terminal de apostas é o único documento que comprova o registro da aposta e habilita ao recebimento de prêmios.

Fonte: Milena Vogado – Google News – Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/14:04:43

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...