Mulher que diz ter se relacionado com Neymar é presa

A prisão ocorreu durante uma operação da Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-SP). | Reprodução

Conhecida por envolvimento com Neymar, Any Awuada é acusada de participar de grupo que vendia cosméticos adulterados.

A influenciadora Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, foi presa na última quarta-feira (21/5) em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. A prisão ocorreu durante uma operação da Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-SP), que investiga um esquema de falsificação e venda de cosméticos e perfumes adulterados.

Segundo a SSP-SP, os produtos comercializados por Any e outras duas mulheres continham substâncias tóxicas, como metanol e etanol, em níveis acima do permitido. Além disso, os itens não possuíam registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A investigação começou após uma denúncia feita em agosto de 2023. A vítima relatou ter comprado perfumes importados por R$ 857,90, mas ao receber os produtos, percebeu que se tratava de itens falsificados. A perícia confirmou as irregularidades e, com base nisso, a polícia iniciou as diligências que resultaram na prisão.

Durante a operação, foram apreendidos cosméticos de marcas conhecidas e um veículo Audi Q3, avaliado em cerca de R$ 150 mil. As autoridades também investigam movimentações bancárias consideradas suspeitas. Uma das envolvidas teria movimentado mais de R$ 1,2 milhão, enquanto as outras duas movimentaram R$ 600 mil e R$ 300 mil, respectivamente.

Any Awuada ganhou notoriedade após afirmar, em entrevista ao portal LeoDias, que teria participado de uma festa organizada por Neymar Jr., em março, recebendo R$ 20 mil para estar no evento. Dias depois, anunciou estar grávida e afirmou que realizaria um teste de DNA, sem confirmar a identidade do possível pai.

O portal Metrópoles tentou contato com a defesa da influenciadora, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/05/2025/14:34:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...