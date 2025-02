Mulher queima rosto do namorado com água quente após discussão

Foto: Reprodução | Mulher teria enviado uma mensagem para a irmã dizendo: “Vou matar ele com água fervendo”.

Uma mulher foi presa pela polícia por queimar o rosto do companheiro com água fervente após uma discussão. O caso foi registrado na tarde da última terça-feira (25), no município de Novo Gama, Goiás.

A mulher teria relatado aos policiais que o homem havia saído para beber e voltou para casa alcoolizado. Momentos depois, ela teria ido ao quarto, e ele foi atrás para agredi-lá. A mulher então revidou.

A polícia informou que a vítima enviou uma mensagem para a irmã dizendo: “Vou matar ele”. E enfatizou: “Já coloquei água pra esquentar”. A irmã respondeu: “Mulher, pelo amor de Deus. Deixa isso quieto”.

Durante a briga, a mulher, enfurecida, pega uma panela de cima do fogão e joga água quente no homem, que teve o rosto e parte do corpo queimados.

O homem se apresentou em uma delegacia de Novo Gama para formalizar um boletim de ocorrência. Em razão da extensão das lesões, ele foi rapidamente direcionado para atendimento médico emergencial. Na unidade de saúde, os agentes localizaram a mulher, que também estava sendo atendida por profissionais de saúde.

Após a coleta de provas, ela foi levada à delegacia e presa em flagrante. O delegado Taylor Brito, do Novo Gama, relatou que com a conclusão dos laudos periciais, a tipificação da lesão corporal grave pode até mudar para tentativa de homicídio, se ficar demonstrado perigo com risco de morte.

