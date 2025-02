Mulher revela caso com genro e culpa a própria filha pelo envolvimento

Foto: iStock | Ao compartilhar sua história, mulher de 60 anos admite traição com o genro e justifica envolvimento, alegando solidão e distanciamento da filha.

Uma mulher compartilhou com o Daily Mail um relato impactante sobre um caso extraconjugal que abalou sua família e comprometeu sua relação com a própria filha.

Laura McGill (nome fictício) sempre acreditou que a chave para um casamento feliz era estar disponível para satisfazer os desejos do marido. Esse pensamento, segundo ela, foi algo que tentou transmitir à filha, que discordava e defendia que os homens deveriam respeitar igualmente as vontades de suas esposas.

Com a chegada dos filhos e a tentativa de equilibrar maternidade e carreira, a filha de Laura, Jane, acabou priorizando outras áreas da vida, o que, na visão da mãe, levou seu genro a buscar conforto fora do casamento.

“Sim, eu dormi com o pai dos meus netos e, sim, estou disposta a dizer que a culpa foi da minha filha”, declarou Laura ao jornal britânico. No entanto, ela ressalta que não se considera um “monstro insensível”.

Segundo Laura, a aproximação entre os dois aconteceu quando o genro precisou morar em sua casa por seis meses devido ao trabalho. “Estávamos ambos desesperadamente solitários, depois de anos tentando negar que nossos relacionamentos tinham chegado ao fim”, explicou. Ela descreveu a conexão emocional e a forma como ele a fazia se sentir especial, algo que não vivia há anos.

“Sei que fiz algo errado”, admite Laura, que na época tinha 60 anos.

O caso terminou quando o genro decidiu retornar para sua esposa e filhos. Os dois optaram por manter o segredo e seguir em frente com suas vidas. Apesar das saudades que ainda sente, Laura acredita que jamais poderia contar a verdade à filha, pois isso significaria perder o relacionamento com ela e com seus netos.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2025/16:20:01

