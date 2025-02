Mulher sente queimação nas pernas e descobre parasita no cérebro

Foto: Reprodução | A paciente viajou para regiões onde os parasitas são endêmicos. Segundo o estudo, ela consumiu alimentos crus, como sushi e salada.

Após uma viagem de três semanas pela Tailândia, Japão e Havaí, uma mulher de 30 anos apresentou dor de cabeça e disestesia.

A paciente, previamente saudável, começou a sentir uma sensação de queimação nos pés, que progrediu para as pernas e piorou com o toque. Inicialmente, a mulher atribuiu os sintomas ao jet lag.

Contudo, os exames mostraram que ela estava com um parasita no cérebro. O relato de caso foi publicado no New England Journal of Medicine. Os primeiros exames laboratoriais trouxeram resultados normais, com uma eosinofilia leve. A paciente foi tratada com ibuprofeno, mas os sintomas persistiram e se agravaram, com dores no tronco, braços e cabeça.

Ela, então, voltou ao pronto-socorro e foram prescritos remédios para dor de cabeça. Ao apresentar confusão mental, o parceiro da paciente a levou, novamente, ao hospital para uma avaliação mais aprofundada. Os exames renais e de sangue continuaram sem indicar nenhuma doença, mas os médicos notaram uma alta taxa de eosinófilos, células do sistema imunológico responsáveis pela defesa do organismo contra infecções, alergias e parasitas.

A paciente viajou para regiões onde os parasitas são endêmicos. Segundo o estudo, ela consumiu alimentos crus, como sushi e salada. Os médicos fizeram uma punção lombar e a diagnosticaram com meningite eosinofílica. A causa mais comum de meningite eosinofílica é a angiostrongilíase, que é causada pelo Angiostrongylus cantonensis.

A infecção pode ser adquirida por meio de várias fontes: ingestão de caracóis ou lesmas infectados crus ou mal-cozidos; ingestão de vegetais ou frutas contaminados por caracóis, lesmas ou platelmintos infectados ou por lodo de caracóis ou lesmas que contém larvas infecciosas; ou ingestão de hospedeiros paratênicos infectados (por exemplo, caranguejos terrestres, camarões de água doce ou sapos) que consumiram um caracol infectado.

A paciente ficou hospitalizada por seis dias, sendo assistida e recebendo tratamento com anti-inflamatórios e alguns remédios para diminuir a inflamação do sistema nervoso. Depois disso, ela recebeu alta.

