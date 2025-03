Mulher sobrevive após paraquedas sabotado pelo marido não abrir

Foto Reprodução|A grande descoberta foi que o equipamento havia sido adulterado e o principal suspeito era o seu então marido.

Uma tentativa de assassinato planejado chocou o Reino Unido. Victoria Cilliers, atualmente com 48 anos, sobreviveu após cair de uma altura de 1,2 mil metros, depois de seus dois paraquedas falharem. A grande descoberta foi que o equipamento havia sido adulterado e o principal suspeito era o seu então marido.

O caso aconteceu no domingo de Páscoa de 2015 e, segundo especialistas, a vítima, que era instrutora de paraquedismo do Exército Britânico, só sobreviveu por uma junção de fatores como a posição do impacto, o peso corporal e o solo macio.

Victoria recebeu o convite para o salto como um presente do então marido Emile Cilliers. À época, ela havia acabado de se tornar mãe pela segunda vez e, embora o relacionamento estivesse passando por um momento difícil, acreditou que o momento a dois poderia ser uma boa alternativa para relaxar. Eles chegaram a tentar um salto no dia anterior, porém foram impedidos pelo clima.

Durante o período de internação de Victoria, a Associação Britânica de Paraquedistas deu início a uma revisão do equipamento usado por ela e descobriu-se toda a sabotagem: as cordas do paraquedas principal tinham sido cuidadosamente emaranhadas e no paraquedas reserva estava faltando peças.

Cerca de quatro semanas após o acidente, a polícia revelou que a falha no equipamento não foi um acidente e que haviam sido sabotados intencionalmente.

