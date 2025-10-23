Mulher suspeita de homicídio é presa pela PM em Alter do Chão

Foto Reprodução| O crime aconteceu no fim da noite de quarta (22) na Praça Sete de Setembro, em Alter

Uma mulher de 41 anos de idade, natural de Salvador (BA), foi presa pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (23), suspeita de matar um homem na vila balneária de Alter do Chão, em Santarém, oeste do Pará.

O crime aconteceu no fim da noite de quarta (22) na Praça Sete de Setembro. Luciene Santos Moreira golpeou a vítima Roberto Cruz Lima, 52 anos, no tórax, no abdômen e nas mãos.

O homem chegou a ser levado até à unidade de saúde 24h de Alter do Chão, e uma ambulância do Samu chegou a se deslocar da base em Santarém para a vila, mas Roberto não chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal porque não resistiu aos ferimentos.

Luciene, que trabalha com artesanato e comercializa suas peças em Alter do Chão, confirmou à guarnição da Polícia Militar e à imprensa, que de fato golpeou Roberto com fato, mas que teria agido em legítima defesa para se defender de uma agressão.

“Eu estava passando na frente do restaurante de um conhecido meu pra ir ao banheiro, aí esse homem veio e deu dois tapas na minha cara. Eu voltei e esfaqueei ele pra me defender. Podem puxar as imagens das câmeras. E eu estou arrependida porque eu não sou uma pessoa ruim, eu não faço coisa errada. Não tenho ficha criminal, eu trabalho”, disse Luciene.

A mulher foi apresentada na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil no início da manhã desta quinta, onde foi autuada em flagrante por homicídio.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve ouvir testemunhas para esclarecer as circunstâncias do crime.

Fonte: g1 Santarém e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/10/2025/14:26:59

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...