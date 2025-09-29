Mulher suspeita de integrar facção criminosa e ostentar fuzis nas redes sociais é presa em Belém

Suspeita de integrar facção criminosa é presa em Belém — Foto: Polícia Civil

A suspeita estava escondida na comunidade da Gardênia Azul, no Rio de Janeiro, e foi detida ao retornar à capital paraense.

Uma mulher foi presa nesta segunda-feira (29), no bairro do Parque Verde, em Belém, suspeita de integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV). Ela estava escondida na comunidade da Gardênia Azul, no Rio de Janeiro, e foi detida ao retornar à capital paraense.

A suspeita foi identificada como Juliana Cristina Pinheiro dos Santos, de 25 anos, ela já havia sido presa por tráfico internacional de drogas na França, atuando como “mula” ao transportar entorpecentes do Brasil para a Europa.

Segundo a polícia, ela utilizava as redes sociais para exibir armas de fogo, incluindo fuzis. O g1 tenta contato com a defesa da suspeita.

Investigações também apontaram que Juliana buscava proteção na comunidade Gardênia Azul e participava do tráfico de drogas local, reduto da facção na zona sudoeste do Rio de Janeiro. A operação, realizada de forma integrada entre as polícias do Pará e do Rio de Janeiro, cumpriu diversos mandados de prisão.

Até o momento, 11 pessoas foram detidas, e durante a ação foram apreendidos um fuzil, três pistolas e drogas. A ação reforça a importância da cooperação entre forças policiais estaduais no combate ao crime organizado e na repressão à criminalidade interestadual.

