Mulher tem casa invadida e é estuprada por dois homens no Pará

Foto:Reprodução | O caso ocorreu na tarde deste domingo (28), por volta das 12h, na Avenida Pedro Porpino, no bairro Imperador

Na tarde deste domingo (28), por volta das 12h, uma guarnição do 3° Batalhão de Missões Especiais (BME) realizava patrulhamento pela Avenida Pedro Porpino, no bairro Imperador, em Castanhal, nordeste do Pará, quando foi abordada por um homem denunciando que sua residência havia sido invadida e que sua esposa havia sido violentada por dois indivíduos.

Com base nas informações repassadas ao portal Giro Castanhal, os policiais iniciaram buscas pela área e localizaram um dos suspeitos, que estava sendo agredido por populares nas proximidades. A guarnição interveio para conter os ânimos e garantir a integridade do suspeito, que apresentava lesões aparentes.

O homem foi detido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal, onde recebeu atendimento médico. Após ser liberado, ele foi apresentado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), onde o caso segue sendo investigado. A polícia ainda realiza diligências para localizar o segundo envolvido no crime.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...