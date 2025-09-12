Vídeo: Mulher tem orelha arrancada com mordida em festa no Pará

Foto: Reprodução | Evento em Novo Repartimento terminou em violência e pânico, com brigas e uma mulher agredida. Cavalgada atraiu multidão.

O que deveria ser um momento de festa e tradição, a cavalgada de abertura da feira de exposições de Novo Repartimento, no Pará, realizada neste fim de semana, terminou em violência. O evento, que atraiu milhares de pessoas ao longo do percurso, registrou dezenas de brigas em diferentes pontos.

O episódio mais grave envolveu uma mulher que se desentendeu com um homem e acabou tendo a orelha arrancada com uma mordida.

Ela recebeu atendimento imediato de equipes de saúde presentes no local e foi encaminhada a um hospital da região.

Testemunhas relataram cenas de pânico, com familiares tentando resgatar crianças e afastar os participantes das confusões. Muitos decidiram deixar o evento antes do término da cavalgada.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Novo Repartimento como lesão corporal. A Polícia Civil informou que irá investigar o caso, identificando o responsável e apurando as circunstâncias que levaram à agressão.

Veja vídeo:

