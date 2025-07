Mulher tenta envenenar marido com brigadeiro e confessa crime no DF

Foto: Ilustrativa | Homem tem histórico de assédio contra enteada de 18 anos; suspeita se entregou à polícia e foi liberada.

Uma mulher de 34 anos tentou envenenar e matar o marido, de 36 anos, colocando a substância Racumin, que serve para controlar roedores, em dois brigadeiros, na manhã desse domingo (27). A suspeita compareceu espontaneamente à 35ª Delegacia de Polícia em Sobradinho II informando o que tinha feito.

De acordo com a PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal), o homem ingeriu apenas um doce, já que a autora teria o impedido de comer o segundo brigadeiro, alertando que havia colocado veneno. Posteriormente, segundo relato da suspeita à polícia, ela se arrependeu do ato e orientou que o homem procurasse atendimento médico.

A vítima apresentou sintomas leves como náusea, enjoo e vômito. O homem foi a uma unidade de saúde, foi medicado e liberado sem risco de vida.

A PCDF ainda informou que a família possui um histórico de denúncias contra o homem que teria assediado a enteada de 18 anos diversas vezes. Além do assédio, o marido e a autora têm vários relatos de conflitos, incluindo violência doméstica.

“A suspeita colaborou com as investigações, entregando à polícia os brigadeiros remanescentes para análise”, afirmou a polícia.

Por ter se apresentado de maneira espontânea, reconhecendo o erro e impedindo a consumação do crime, o ato foi caracterizado como arrependimento eficaz e não houve registro de flagrante.

A Polícia Civil ainda informou que um inquérito foi instaurado para apurar minuciosamente os fatos, abrangendo tentativa de homicídio, importunação sexual e violência doméstica.

Fonte: CNN Brasil

