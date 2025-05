Mulher tenta matar a própria filha de 2 anos e 7 meses após fracasso no ‘Jogo do Tigrinho’

Foto: Ilustrativa | Jovem deu 15 facadas na filha e atentou contra a própria vida em seguida. Ela alegou estar sofrendo ameaças de agiotas após dívidas no jogo.

Uma mulher de 23 anos foi presa após dar 15 facadas na filha, uma criança de 2 anos e 7 meses, na última sexta-feira (23/5), no bairro Mansões Bittencourt, em Santo Antônio do Descoberto (GO). Ela atentou contra a própria vida em seguida.

A criança foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Das 15 facadas, somente uma causou ferimento profundo. Ela recebeu atendimento e teve alta no sábado (24/5), de acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO).

Depois de tentar matar a filha, a autora fez cortes contra o próprio pulso e pescoço e também ingeriu medicamentos em excesso. Em depoimento à PCGO, ela disse que cometeu o crime porque vinha sofrendo ameaças de agiotas após pegar dinheiro emprestado para cobrir dívidas acumuladas por conta de perdas no “Jogo do Tigrinho”.

“Ela relatou que estaria sendo ameaçada por agiotas e decidiu atentar contra a própria vida e contra a vida de sua filha com o intuito de evitar que a criança fosse criada por familiares”, explica a delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), Nathália Luz.

“Ela falou que tentou matar a filha para não deixar a criança ser criada por familiares, uma vez que ela sofreria por ser muito apegada à mãe.”

Carta de despedida

A Polícia Civil encontrou, na casa da família, uma faca com marcas de sangue e uma carta de despedida escrita pela autora do crime. No texto, a mulher se despede dos pais, do irmão e de amigos. “O tempo em que tivemos aqui, nós amamos vocês de todo o coração”.

No dia do ocorrido, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada e conduziu a mulher à Delegacia de Polícia de Águas Lindas após ela receber atendimento médico. Ela segue presa preventivamente após audiência de custódia.

