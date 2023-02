Imagem ilustrativa da notícia Mulher traída faz barraco no trabalho de amante do marido camera | (Foto:Redes Sociais ).

O caso ocorreu em uma das lojas da Bemol, localizada no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus.

Um vídeo onde uma mulher aparece fazendo um verdadeiro ‘barraco’ na loja em que a amante do marido trabalha viralizou nas redes sociais.

Toda a treta foi filmada por pessoas que estavam na loja. No vídeo, a mulher entra munida de conversas de Whatsapp impressas e querendo falar com o gerente do local para informar que no horário de expediente, a funcionária ficava trocando conversas com seu marido. Ao ver que a gerente era uma mulher, ela alerta para ela tomar cuidado com a funcionária.

Muito alterada e aos gritos a esposa chega a dizer que a vendedora teria mandado nudes para o homem e ficado com ele no banheiro da loja, tudo no horário de serviço.

A mulher chegou a distribuir para outros clientes papéis com a conversa entre os amantes impressos e falava: “cuidado com teu marido”. A cliente disse ainda que teria feito as malas do companheiro e o largado para que ele fosse para a casa da funcionária da loja. (DOL com informações de Portal Holanda).

