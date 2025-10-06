Vídeo: Mulher trans cai de varanda após encontro amoroso

Foto: Reprodução | Um vídeo forte que circula nas redes sociais mostra o momento em que Soraya Kendall, uma mulher trans, cai da varanda de seu apartamento localizado no Beco Eduardo Ribeiro, bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus.

O incidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (4), após um encontro social que envolveu consumo de bebidas alcoólicas no local.

Soraya foi socorrida com vida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde permanece internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Uma amiga da vítima, que preferiu não ser identificada, relatou os acontecimentos que antecederam a queda. Segundo ela, Soraya havia recebido a visita de um amigo de sua cidade natal, Tabatinga, e os dois passaram a noite bebendo no apartamento.

A testemunha contou que precisou sair para trabalhar e que o homem, desconhecido por ela, deixou o local antes do ocorrido. “Ela já tinha mandado ele embora. Não sei se eles se desentenderam, se ela pagou o Uber dele”, disse. De acordo com o relato, havia outra mulher no apartamento no momento do acidente. A queda teria acontecido por volta das 3h da madrugada.

Apesar de rumores nas redes sociais apontarem a morte de Soraya, a informação foi desmentida por pessoas próximas. A amiga que estava no local acompanhou o socorro da vítima até o hospital.

As circunstâncias que levaram à queda ainda estão sendo apuradas por amigos e familiares, que não descartam a possibilidade de acidente ou outro tipo de ocorrência.

