Mulher trans do Baixo Amazonas é eleita para 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres

Adiara Pereira é a primeira mulher trans da região a ser eleita delegada para junto a Conferência Nacional.

Um marco importante para as vozes da diversidade ocorreu no último dia 29 de agosto, em Belém, durante a 7ª Conferência Estadual de Políticas para Mulheres, realizada no Hotel Princesa Louçã, em Belém.

Pela primeira vez, uma mulher trans da região do Baixo Amazonas foi eleita delegada para representar Santarém junto com outras integrantes do Conselho Municipal da Mulher na 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres, em Brasília. Trata-se de Adiara Pereira, presidente da Associação Vozes da Diversidade de Santarém.

Na Conferência Estadual, com o tema “Mais democracia, mais igualdade, mais conquistas para todas”, propostas levadas pela delegação de Santarém foram aprovadas para a etapa nacional que está programada para este mês de setembro.

À frente da Associação Vozes da Diversidade, Adiara Pereira articula ações sociais com lideranças culturais e políticas, promovendo cidadania, saúde, assistência social e o combate à violência de gênero.

Sua eleição como delegada nacional não é apenas uma vitória pessoal, mas um avanço coletivo. “A conquista desse direito de representar o Pará e o Baixo Amazonas na Conferência Nacional de Politicas para as Mulheres, levando a voz da diversidade em um dos mais importantes espaços de decisão do país é um marco que reafirma que a luta pela igualdade de gênero só é completa quando contempla todas as mulheres em sua pluralidade”, destacou Adiara.

Desde muito jovem, Adiara enfrentou preconceitos e barreiras, mas transformou essas dificuldades em força. Sua atuação firme e corajosa fez dela uma liderança comunitária respeitada e uma militante incansável pelos direitos humanos.

Além de Adiara, também participaram da conferência estadual representando Santarém, a presidente do Conselho Municipal da Mulher de Santarém, Noemi Moraes, e Ana Maria Almeida Guimarães, representante do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém (STTR).

Durante a conferência, foram aprovadas três propostas estaduais e três nacionais, que serão levadas à 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, prevista para setembro deste ano.

“Esse foi um momento de muito aprendizado, no qual conseguimos aprovar propostas que refletem a realidade das mulheres de Santarém.

Agora, na etapa nacional, vamos defender melhorias que possam transformar políticas públicas e garantir mais direitos, igualdade e dignidade para as mulheres do nosso município”, disse a presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, Noemi Moraes.

