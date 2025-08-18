Mulher trans é encontrada morta em Parauapebas

Foto:Reprodução | Polícia Civil investiga caso como homicídio

Na noite de sábado (16), uma mulher trans identificada como Gaby foi encontrada morta dentro de uma residência localizada na Rua Ticuna, Quadra 68, no bairro Parque dos Carajás, em Parauapebas, região sudeste do Pará.

De acordo com informações preliminares, a vítima apresentava sinais de asfixia mecânica e foi localizada com um pano enrolado no pescoço. O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio. A ocorrência foi registrada por volta das 21h20.

A Polícia Militar foi acionada e fez o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML), responsáveis pelos procedimentos de investigação e remoção do corpo. As circunstâncias e a causa oficial da morte ainda estão sendo apuradas.

Fonte: Portal Pebão e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/08/2025/07:04:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...