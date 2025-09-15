Mulher transmite ao vivo agressões e suspeito acaba preso no Pará

Foto:Reprodução | O caso foi enquadrado na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06).

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde desta sexta-feira (12), José Francisco de Souza, suspeito de ameaçar e agredir sua companheira em Igarapé-Açu, no nordeste paraense. O caso foi enquadrado na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06).

A ocorrência foi desencadeada após a plataforma TikTok comunicar à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE) que havia suspendido o perfil de uma usuária que transmitia, ao vivo, denúncias de agressões dentro de sua própria residência.

Diante da gravidade da situação, a DIOE acionou a Delegacia de Igarapé-Açu, que se deslocou imediatamente ao endereço indicado. No local, os policiais confirmaram os relatos e efetuaram a prisão do agressor, que foi conduzido e autuado em flagrante delito.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2025/07:08:28:43:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...