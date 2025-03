Mulher usa pasta de dente da Colgate e fica com a boca gigante

Educadora social, de 45 anos, sofre reação alérgica após uso de pasta de dente, em Miracatu (SP). – (Foto: Arquivo pessoal)

A educadora social Denise Correia Santiago, de 45 anos, sempre comprou pastas de dente da Colgate. Até que recentemente o marido adquiriu a nova versão, da linha Clean Mint. Denise usou, sentiu que era mais forte, mas só 5 dias entendeu que estava tendo uma reação alérgica ao perceber que sua boca estava completamente inchada.

Segundo a mulher, quando os sintomas começaram a aparecer, se alastraram muito rápido. “Comecei a sentir uma secura na boca, aí depois apareceu uma mancha vermelha, como se fosse um queimado, só que aí esse queimado foi aumentando pela boca, ao redor, por dentro do lábio todo”. Foi quando sentiu que estava com uma ferida em cima da língua, além de uma inflamação geral na boca e amígdalas.

Leia também:Anvisa suspende venda do creme dental Colgate Clean Mint no Brasil

*Colgate afirma que manterá vendas de pasta interditada pela Anvisa

Mesmo procurando o médico, demorou até entender que a causa era a pasta de dente. O marido e filho da educadora não tiveram nenhuma reação ao uso. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da venda do produto nesta quinta-feira (27). A empresa respondeu que algumas pessoas podem ter sensibilidade a ingredientes dessa linha. A Colgate recorreu contra a suspensão do produto e obteve uma decisão favor.

