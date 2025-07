Mulher usa venda de bolos como disfarce para tráfico de drogas e acaba presa no Marajó

Suspeita de tráfico colocava drogas dentro de bolos no Marajó. — Foto: Reprodução / PC-PA

Policiais encontraram porções de drogas dentro de bolos na casa da suspeita.

Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Civil suspeita de vender drogas dentro de bolos em Bagre, no Marajó.

A prisão foi na quinta-feira (3), após os policiais serem acionados por denúncia anônima de que ela estaria aguardando uma carga de drogas, chegando do município de Breves, também na região do Marajó.

A Polícia Civil apurou que a suspeita se apresentava como comerciante de bolos, mas usava essa atividade como disfarce para o tráfico de drogas na região.

Os agentes da Delegacia de Bagre foram até a localização da mulher e fizeram a abordagem, além de busca pessoal. Eles encontrara dentro de uma caixa de remédios e em dois bolos porções de substância semelhante à maconha e oxi. A quantidade de entorpecentes não foi informada.

Ao ser questionada sobre o material, a mulher alegou que não pertencia a ela e que apenas faria a entrega para uma pessoa residente na zona rural da cidade, mas se recusou a informar o nome.

Em seguida, a mulher foi presa e conduzida até a unidade policial para as medidas legais cabíveis, onde aguarda por audiência de custódia.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2025/15:10:28

