Vídeo: Mulheres roubam R$ 1 milhão em prédio e saem bebendo cerveja

A dupla faz um brinde ao sucesso do roubo | Reprodução

A dupla agiu com calma e deixaram o local brindando com cerveja roubada do próprio apartamento invadido.

Domingo de sol, calor intenso e clima de tranquilidade nas ruas do Recife, capital pernambucana. Enquanto a maioria aproveitava o meio-dia para almoçar em família ou se refrescar nas praias da cidade, duas mulheres resolveram transformar o dia em um verdadeiro roteiro de ação, com direito a invasão, roubo milionário e uma saída cinematográfica.

O crime aconteceu em um prédio de alto padrão no bairro Poço da Panela, área nobre da cidade que, de acordo com as imagens da câmera de segurança, ocorreu no último domingo (19), por volta de 12h39.

As duas suspeitas, descritas pelos investigadores como uma dupla ousada e bem informada, entraram no edifício sem levantar suspeitas, aproveitando o momento em que o porteiro recebia uma entrega.

De maneira calma e precisa, elas usaram o elevador social e seguiram direto para o apartamento escolhido, o que levanta a hipótese de que já sabiam exatamente onde agir, na famosa “parada dada” sobre o objeto do furto.

Ainda de acordo com as imagens das câmeras de segurança, as duas arrombaram a porta do imóvel, permaneceram por alguns minutos sem nenhuma pressa e calmas levaram dinheiro, uma arma e cerca de R$ 1 milhão em joias.

A tranquilidade foi tanta que, antes de sair, abriram a geladeira, pegaram cervejas e brindaram dentro do apartamento, uma cena que, não fosse real, pareceria saída de um filme de humor criminoso.

Os registros de vídeo também mostram as suspeitas descendo pelo elevador social, sorridentes, com latas nas mãos e bolsas cheias de pertences roubados. Testemunhas relataram que elas até cruzaram com uma moradora durante a subida, sem despertar desconfiança.

Outro detalhe que intriga a polícia é que o telefone fixo do apartamento tocou diversas vezes antes da invasão, o que pode indicar um sinal de cúmplices confirmando que o local estava vazio.

A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso e analisa as imagens de segurança para identificar e prender as autoras. Enquanto isso, o episódio tem chamado atenção nas redes sociais pela frieza e audácia da dupla, que transformou um crime grave em uma cena de aparente descontração, com brinde e tudo.

Veja vídeo:

