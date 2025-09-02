Mulheres são presas após ataque motivado por ciúmes no Pará
Foto:Reprodução | A prisão foi efetuada pela Polícia Civil e as suspeitas seguem à disposição da Justiça.
A Polícia Civil deu início a operação “Guardiã”, no município de Muaná, no Marajó, para cumprir mandados de prisão preventiva contra três mulheres, nesta sexta-feira (29), por tentativa de homicídio triplamente qualificado.
O crime aconteceu no dia 24 de agosto deste ano e foi motivado por ciúmes. A vítima, uma mulher de 23 anos, foi agredida com golpes de faca e garrafas pelas três investigadas, após sair de uma festa. A mulher segue internada em estado grave.
Após o ocorrido, as equipes da Delegacia de Muaná iniciaram as investigações, que levaram à identificação das três autoras do crime.
As mulheres foram conduzidas à delegacia para os procedimentos de praxe e estão à disposição da Justiça.
Fonte: PC-PA /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/16:14:30
