Mulheres vencem disputa na derrubada dos mastros no último dia de Sairé 2025 em Alter do Chão

Mastro da Juíza foi derrubado primeiro no encerramento do Sairé 2025 — Foto: Alcindo Lima / 94 FM

A programação da manhã desta segunda-feira também marcou a apresentação do novo juiz da festa.

Sob olhares atentos e muita torcida de comunitários e visitantes, as mulheres venceram a disputa e derrubaram o mastro da juíza da Festa do Sairé primeiro que os homens, na manhã desta segunda-feira (22) na vila de Alter do Chão, distante cerca de 37km da zona urbana de Santarém, oeste do Pará. A derrubada dos mastros é uma tradição e faz parte do rito religioso da festa.

Toda a programação religiosa, que nesta segunda já teve alvorada, rezas e procissão, é acompanhada por centenas de pessoas que lotaram a Praça do Sairé desde as primeiras horas da manhã, participando inclusive do café compartilhado.

Antes da derrubada dos mastros, todas as frutas presas a eles foram cuidadosamente retiradas e distribuídas entre as pessoas presentes. Também foi feita a retirada das bandeiras do juiz e da juíza da festa.

A programação da manhã desta segunda-feira também marcou a apresentação do novo juiz da festa. Osvaldo Maduro substitui Osmar Vieira no comando da festa pelos próximos dois anos.

“É uma alegria grande pra gente. Eu, sinceramente, com 73 anos, já fiz parte desde a retomada do Sairé em 73, mas eu nunca, nunca fui o juiz da festa. Porque o juiz é aquela pessoa que vai coordenar os trabalhos já pro outro ano, né? Então é uma emoção grande pra mim. Sou cacique borari, e agora o juiz da Festa do Sairé, que é uma das maiores festas do Brasil”, disse o cacique Maduro.

Para confirmação do cacique como novo juiz da festa, foi realizada uma cerimônia, na qual ele recebeu uma porção de talco na cabeça, que é a identificação do juiz, um sinal de respeito.

Fonte: Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/14:13:04

