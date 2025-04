Multinacional inaugura no Pará o primeiro frigorífico próprio

(Foto:Reprodução/Divulgação/RAMAX) – Ramax Group inaugura no Pará o primeiro frigorífico próprio

De olho no potencial e oportunidades da pecuária do estado paraense, multinacional iniciou hoje, dia 31, as operações na cidade de Rondon, com projeção de abate inicial de 400 bovinos por dia

A Ramax Group, inaugurou hoje, 31 de março, seu primeiro frigorífico próprio, na cidade de Rondon, no Sudeste, no estado do Pará. A unidade, que operava anteriormente como Frigorífico Frigus, foi totalmente reformulada e após ser assumida pela companhia, passa a se chamar Ramax Frigorífico Rondon. A projeção inicial de abate diário no local é de cerca de 400 animais com capacidade de expansão para até 600 abates por dia.

Nesta primeira fase de funcionamento, a unidade vai abastecer apenas o mercado interno, entretanto, já está no projeto todas as adaptações necessárias para que possa também ser habilitada para fornecer carne para o exterior. “Essa é a primeira unidade de abate própria da Ramax que marca ainda a nossa chegada no Norte do país, o que representa um passo muito importante. O Pará é um estado que cresce a cada ano e tem uma oferta de animais muito interessante. Então, temos que ir onde o boi está”, revela, José Renato Nóbrega de Almeida, CFO da Ramax Group.

Quando o assunto é efetivo bovino, realmente o Pará se destaca. De acordo com a última Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), o estado detém um rebanho de 25 milhões de animais, o que representa 10,5% do total do país, ficando atrás apenas de Mato Grosso. “A qualidade dos animais na região nos chamou muito atenção. Com a a inauguração do Ramax Rondon, vamos impulsionar ainda mais a pecuária local e também nas demais regiões no Norte”, detalhou o executivo.

Crescimento estratégico

Com sede no Brasil no polo empresarial de Alphaville, em São Paulo, a Ramax Group possui operações na China, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Líbano e em outros mercados estratégicos. O grupo se consolidou como uma das principais tradings nacionais, responsável por transformar pequenos e médios produtores de carne em players globais, conectando-os aos maiores e mais exigentes mercados do mundo.

No último ano, a multinacional produziu 74 mil toneladas de carne, deste total, cerca 80% foi destinado ao mercado externo, sendo o principal destino a China. “Pensando em logística, com essa nova unidade de abate no Pará, estamos mais próximos ao porto de Miritituba, em Itaituba, que pode ser mais uma opção interessante para os embarques internacionais”, detalhou o CFO.

Sobre – A Ramax Group é uma multinacional baseada no Brasil, com atuação na China, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos e Líbano, que nasceu da parceria entre um grupo de profissionais experientes com o objetivo de fornecer todas as soluções necessárias para te ajudar a expandir seus negócios no Brasil e no mundo. Conta com uma equipe que atua em diversas regiões localmente, mantendo-se sempre atualizados com as mais recentes tecnologias mundiais e tendências de mercado internacional. www.ramax-group.com.

