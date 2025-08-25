Mundial de Ginástica Rítmica: ao som de ‘Evidências’, Brasil conquista prata no conjunto misto

Brasileiras comemoram a medalha de prata no Mundial de Ginástica Ritmica — Foto: Mauro PIMENTEL / AFP

As ginastas brasileiras fecharam o Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica com mais uma medalha de prata neste domingo. O conjunto misto, com três bolas e dois arcos, levantou a torcida ao som de “Evidências”, levando novamente o segundo lugar, após premiação inédita na prova geral de sábado. Antes, a seleção também disputou a final das cinco fitas, mas ficou fora do pódio devido a erros de execução.

Brasileiras comemoram a medalha de prata no Mundial de Ginástica Ritmica

O Brasil conquistou mais uma medalha de prata no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, neste domingo, último dia de competições na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. Ao som de “Evidências”, o conjunto misto, com três bolas e dois arcos, ficou no segundo lugar ao somar 28.550, a apenas 0.100 da campeã Ucrânia.

Essa é a segunda medalha do Brasil no Mundial, já que no sábado elas tinham conquistado a prata inédita na prova geral. Para completar o pódio, a China garantiu o bronze com resultado de 28.350.

Técnica da equipe verde e amarela, Camila Ferezin elogiou a apresentação brasileira em entrevista à Sport TV.

Mais cedo, o conjunto brasileiro também disputou a final das cinco fitas, mas falhas de execução fizeram com que as ginastas ficassem fora do pódio. No final da execução, algumas fitas caíram e a equipe levou uma penalidade de 0.30, terminando em sexto lugar. A capitã da seleção, Duda Arakaki, disse que a meta era finalizar o mundial honrando os brasileiros, mesmo após os erros da final de fitas.

Na final das cinco fitas, o pódio foi formado pela China, em primeiro lugar, seguida do Japão e da Espanha.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/08/2025/08:29:20

