Mundial: PSG atropela Real Madrid, faz 4 x 0 e pega o Chelsea na final

Image Photo Agency/Getty Images | PSG atropelou o Real Madrid e agora pega o Chelsea no domingo (13/7), na grande decisão do Mundial de Clubes.

O Paris Saint-Germain não tomou conhecimento do Real Madrid e goleou o time espanhol por 4 x 0. O jogo foi realizado nesta quarta-feira (9/7), pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes. A partida aconteceu no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Os gols foram marcados por Fabián Ruiz, duas vezes, Dembélé e Gonçalo Ramos. Agora, o PSG encara o Chelsea na grande decisão do Mundial. A final está marcada para domingo (13/7), às 16h. O jogo também será disputado no MetLife Stadium.

A partida marcou o primeiro encontro de Kylian Mbappé contra o PSG. O atacante francês deixou o clube na última temporada, após polêmicas, e assinou com o Real Madrid.

Primeiro tempo

1º tempo

Aos 3 minutos da primeira etapa, Courtois salvou o Real Madrid. Fabián Ruiz finalizou da entrada da área e o goleiro belga voou para deixar o placar no 0 x 0. Na sequência, aos 4, Dembélé finalizou na pequena área e obrigou o arqueiro a fazer um milagre.

Entretanto, a pressão do PSG deu resultado: Asencio dominou errado, na área, Dembélé roubou a bola e dividiu com Courtois. A sobra ficou para Fabián Ruiz, livre, abrir o placar.

Aos nove, outra falha bizarra da defesa do Real. Rudiger furou em tentativa de passe, Dembélé aproveitou, saiu cara a cara com Courtois, e deslocou o goleiro para fazer 2 x 0.

Ainda no primeiro, a vitória virou goleada! O PSG aproveitou a subida desorganizada do Real Madrid e, no contra-ataque, Dembélé fez ótimo lançamento para Hakimi. O lateral-direito cruzou para Fabián, que limpou Valverde antes de aumentar o placar, 3 x 0.

Dembélé tentou surpreender Courtois, com finalização inesperada aos 48 minutos, mas o goleiro belga estava esperto e acompanhou a bola sair por cima do gol.

2º tempo

O PSG voltou em ritmo frenético e aproveitou os espaços deixados pelo Real Madrid. Dembélé deu ótimo lançamento para Desiré Doué, que saiu cara a cara e fez 4 x 0. Entretanto, o gol não foi validado por conta de um impedimento do camisa 10.

Em desvantagem no placar, o Real Madrid levou o time para frente e deixou espaços na defesa. Aos 26 minutos, Gonçalo Ramos recebeu pela direita, já dentro da área, mas finalizou para fora.

A melhor chance do Real Madrid surgiu aos 39 minutos. Militão subiu após escanteio e cabeceou para o gol. A redonda passou muito perto da meta de Donnarumma e foi para fora.

Aos 41, o PSG fez 4 x 0 e sacramentou a vitória. Barcola fez bons dribles na área e tocou para Gonçalo Ramos. O português girou bonito em cima da marcação e marcou um golaço. Ele aproveitou para imitar a comemoração de Diogo Jota e homenageou o colega de seleção morto na última quinta-feira (3/7).

Fonte: UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/07/2025/17:35:02

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...