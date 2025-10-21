Munição é apreendida por agentes da PRF em estrada no Pará

Durante abordagem de rotina, o motorista informou estar transportando mercadorias, mas os agentes encontraram caixas sem documentos fiscais.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam no último sábado (17), uma quantidade de munição durante uma abordagem na BR-230, em Pacajá, sudeste do estado.

Durante abordagem de rotina, o motorista informou estar transportando mercadorias, mas os agentes encontraram caixas sem documentos fiscais.

As caixas foram abertas e foram encontradas 1.420 cartuchos íntegros; cinco mil espoletas de munição de marca e 60 estojos metálicos vazios de calibre 32.

Com base no Estatuto do Desarmamento, a carga foi apreendida e foi encaminhada para a Delegacia Geral da Polícia Civil de Pacajá para procedimentos cabíveis.

