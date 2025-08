Município de Novo Progresso garante recurso para custear piso da enfermagem

Foto: Reprodução | O município de Novo Progresso foi contemplado com um repasse de R$ 229.924,10 em julho, referente ao pagamento do piso salarial da enfermagem. O valor faz parte do montante superior a R$ 4,9 milhões destinados aos municípios do oeste do Pará, conforme publicação do Ministério da Saúde no Diário Oficial da União, na última sexta-feira (1º).

O recurso será utilizado para complementar os salários de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, conforme previsto na Lei nº 14.434/2022 e na Emenda Constitucional nº 124, que estabelecem o piso nacional da categoria.

Além de Novo Progresso, outros municípios da região também receberam valores expressivos, como Santarém (R$ 1.846.794,00), Itaituba (R$ 415.314,38) e Oriximiná (R$ 348.117,44). Ao todo, o estado do Pará recebeu R$ 48.848.855,38, sendo R$ 36,3 milhões destinados aos municípios e R$ 12,4 milhões ao governo estadual.

Veja valores destinado a todos os munícipios AQUI

Os repasses são feitos mensalmente e representam uma importante conquista da enfermagem, que há décadas luta por valorização e reconhecimento. No entanto, é essencial que a população, os sindicatos e os órgãos de controle social acompanhem a aplicação correta desses recursos, garantindo que cheguem de forma integral aos profissionais da linha de frente da saúde pública.

Fonte: gov/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/08/2025/08:21:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...