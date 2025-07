Município de Rurópolis desponta no turismo como paraíso das cavernas e das cachoeiras

Turismo espeleológico tem atraído grande número de visitantes ao município de Rurópolis — Foto: Divulgação

Turismo espeleológico tem atraído visitantes em busca de experiências únicas de aventura, contato com a natureza e aprendizado sobre o ambiente subterrâneo.

O município de Rurópolis, no sudoeste do Pará, vem despontando no cenário turístico nacional por seus atrativos naturais e sua riqueza histórica, que em grande parte é ligada à construção da Transamazônica na década de 70.

O relevo montanhoso do município evidencia a ocorrência de belíssimas quedas d’água com destaque para a cachoeira do Grin, localizada no Travessão Vale Verde, distante cerca de 12km da zona urbana da cidade e a cachoeira do Km 100, localizada a 45km, sentido Itaituba.

O turismo espeleológico [modalidade de turismo que explora cavernas e outras cavidades naturais] começou a atrair grande número de visitantes a Rurópolis, que é o 6° município do Brasil em quantidade de cavernas cadastradas pela Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE). A grande maioria das cavernas contém pinturas e gravuras rupestres, deixadas pelos indígenas Tapajó nos paredões de arenito.

Outra particularidade de Rurópolis é que no município se encontram três cavidades com pinturas rupestres na zona afótica, fato único no Brasil e que tem atraído pesquisadores.

Na caverna do Divino, local já organizado para o turismo, é possível identificar a ocorrência de cerâmica, carvão, pinturas e marcas de preguiça gigante em suas paredes.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Rodrigo Motta, outros atrativos naturais deverão compor a rota turística já existente em Rurópolis e os acessos estão sendo melhorados para oferecer maior comodidade aos turistas.

A Secretaria Municipal de Turismo foi criada neste ano e tem como sede no histórico Hotel Presidente Médice, onde também será criado um museu para o resgate da cultura material e imaterial do município de Rurópolis.

Rurópolis no Mapa do Turismo

Desde o último mês de junho, Rurópolis compõe pela primeira vez o Mapa do Turismo Brasileiro, o que mostra o compromisso da administração em promover o turismo, facilitando o acesso a investimentos e a participação em projetos do Ministério do Turismo.

Com a inserção no Mapa do Turismo, o município se qualifica para acessar recursos federais destinados ao setor, além de integrar ações promocionais e programas de apoio técnico que podem impulsionar o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e a valorização das riquezas naturais e culturais da região.

A certificação foi confirmada por meio de três reconhecimentos distintos, concedidos pelo Ministério do Turismo, por intermédio do Programa de Regionalização do Turismo e de seus interlocutores estaduais:

✅ Certificação do Município de Rurópolis no Mapa do Turismo Brasileiro – Reconhece Rurópolis como destino com potencial turístico e gestão ativa para o desenvolvimento sustentável do setor ;

✅ Reconhecimento do Conselho Municipal de Turismo de Rurópolis (COMTUR) – Comprova a existência e funcionamento de instância deliberativa local voltada à governança participativa do turismo ;

✅ Reconhecimento da Instância de Governança Regional da Região Turística do Alto Tapajós, da qual Rurópolis faz parte – Fortalece a articulação intermunicipal e regional para promoção do turismo integrado.

Essas certificações são válidas até 27 de junho de 2026 e representam um passo decisivo na consolidação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da atividade turística no município.

“Essa conquista coloca Rurópolis no radar nacional das políticas públicas de turismo, abrindo caminho para investimentos, capacitações, promoção do destino e fomento à economia criativa local”, destacou o prefeito José Filho Cunha de Oliveira.

