Municípios se reúnem para discutir alternativas sustentáveis para o fim dos lixões no Pará

No dia 28 de agosto de 2025, o município de Igarapé-Açu, no nordeste paraense, será palco de um encontro sobre Oportunidades de Negócios com a Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos na Região Guamá, com a presença de especialistas, representantes do Governo do Estado, representantes de cooperativas, membros do poder judiciário, prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias e empresas visando construir soluções para o encerramento de lixões nos municípios paraenses.

O encontro será um espaço estratégico para diálogo, troca de experiências e articulação de parcerias, com foco em iniciativas que conciliem sustentabilidade ambiental, inclusão social e crescimento econômico por meio da gestão correta dos resíduos.

O evento será realizado no Auditório da Câmara Municipal de Vereadores, das 8h00 às 12h00, na Av. Barão do Rio Branco, no centro da cidade.

A participação é gratuita, com vagas limitadas, e as inscrições já estão abertas pelo número: (91) 98563-4099.

