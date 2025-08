Murilo Huff explica decisão de comprar vaca de R$ 17 milhões

Negociação foi feita em leilão tradicional de Ribeirão Preto (SP) | Foto:Reprodução

Cantor sertanejo investe na pecuária de elite e amplia atuação com a marca Nelore Huff, apostando em genética de alto valor no mercado nacional

Murilo Huff, conhecido por seu sucesso na música sertaneja, está expandindo seus horizontes para além dos palcos. O cantor acaba de se tornar sócio de um dos animais mais valorizados da pecuária brasileira: a vaca Íris 8 FIV da Valônia, da raça Nelore, que ultrapassa os R$ 17 milhões em valor de mercado.

A negociação aconteceu durante o tradicional Leilão Raridades, em Ribeirão Preto (SP), e envolveu outras quatro potências do setor: Syagri, Pecuária São Jorge, Nelore HK e Nelore Brasão. Huff entrou na sociedade por meio da Nelore Huff, sua marca voltada ao agronegócio e à criação de gado de elite.

Em entrevista à Globo Rural, o cantor comentou a decisão: “Foi um momento de muita euforia e orgulho, pois se trata de uma das vacas mais cobiçadas do Brasil e do mundo, com vários recordes em pista. Além disso, é uma grande reprodutora e tem diversos filhos campeões. Então, com certeza, vai contribuir nos nossos cruzamentos”, afirmou.

Com um currículo impressionante, Íris 8 FIV da Valônia já conquistou títulos como o de Grande Campeã da Expozebu 2019 e da Expoinel Minas 2020. Também possui um recorde de peso, com 1.306 kg, registrado nas Terras de Kubera, além de protagonizar a venda de prenhez mais cara da história da raça Nelore, com valor superior a R$ 500 mil.

Apesar da rotina nos palcos, Huff vem se dedicando com seriedade ao campo. “O agronegócio sempre foi uma paixão que tive vontade de tirar do papel.

Então, mesmo fora dos palcos, sigo fazendo o que eu gosto. Dessa forma nada se torna intenso, mas, sim, prazeroso. A criação de gado é algo que gosto demais para investir em uma raça bem pura e única”, revelou o cantor.

A escolha pela raça Nelore, segundo ele, foi estratégica: “Os meus olhos sempre brilharam, principalmente, pensando em investimentos. Sei que a raça tem um porte com bastante valor agregado e penso em transformar a ‘Nelore Huff’, com práticas de inseminação, a atingir a maior pureza possível”.

