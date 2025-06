Murilo Huff pede a guarda total do filho de Marília Mendonça

Atualmente a criança vive com a avó, Dona Ruth Morerira, mãe da cantora Marília Mendonça. | Foto: Reprodução/Instagram

A equipe do cantor emitiu um comunicado oficial explicando o motivo de o artista ter entrado com o processo. Confira!

Após ingressar com um pedido na Justiça para ter a guarda total do filho Leo, de apenas 5 anos de idade, fruto de seu relacionamento com a cantora Marília Mendonça, o cantor Murilo Huff decidiu falar oficialmente sobre o caso.

Protocolado desde o dia 11 de junho, o processo corre em segredo de justiça. De acordo com uma nota enviada pela equipe do cantor ao portal LeoDias, Huff esclareceu que não pretende não divulgar detalhes sobre a ação. “Murilo Huff irá respeitar o segredo de justiça”, informou a assessoria.

O comunicado também explicou o motivo de o cantor entrar com o processo. “A única informação que tem a dizer é sobre seu desejo de exercer plenamente seu papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto, e isso não significa afastá-lo da família da mãe. Em respeito ao filho que num futuro próximo terá acesso a tudo isso, Murilo não entrará em mais detalhes.”

Atualmente a criança vive com a avó, Dona Ruth Morerira, mãe da cantora Marília Mendonça que faleceu em novembro de 2021 após um acidente aéreo. Apesar da distância, Murilo Huff mantém contato com o filho, ajustando seus compromissos profissionais para acompanhá-lo de perto.

