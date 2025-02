Musa da escola de samba infarta e morre horas após desfile

(Foto:Reprodução) – A musa da escola de samba Independente de Boa Vista Aline Bianca morreu na tarde de domingo (23), horas após participar de um desfile, em decorrência de um infarto, segundo a nota de pesar da escola. Aline tinha 38 anos e era empresária e proprietária de um salão de beleza.

De acordo com a escola, Aline estava em casa quando passou mal, horas após desfilar no carnaval de Vitória, no Espírito Santo. Ela foi encaminhada ao Hospital Meridional, na Grande Vitória, onde sofreu um infarto e não resistiu.

Aline e o marido, Rafael Aquino, planejavam inaugurar um novo espaço do salão da empresária no primeiro semestre de 2025. “A Boa Vista lamenta imensamente essa perda e se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor. Que Aline seja sempre lembrada por sua alegria, carisma e amor pelo samba”, diz a nota de pesar da escola.

“Aline era mais do que uma Musa, ela era uma fonte de inspiração, um exemplo de dedicação e paixão pela arte do samba. Sua presença marcante e sua energia contagiante deixaram uma marca indelével em todos nós. Sua luz continuará a brilhar em nossas memórias e em nossos corações. Descanse em paz, querida Aline. Seu legado e seu brilho jamais serão esquecidos”, completa a nota.

Fonte: Fonte: Correio Braziliense e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/02/2025/18:15:08

