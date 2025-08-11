Musa de conteúdo adulto diz ter feito sexo com mais de 3.000 homens; conheça a moça

(Foto: Reprodução) – A musa fechou acordo com o marido e prepara livro com relatos de encontros

Nas últimas semanas, Gisa Custolli, conhecida por gravar conteúdo adulto, afirmou ter tido relações com mais de 3.000 homens e anunciou que lançará um livro reunindo relatos dessas experiências.

Ela também falou sobre o acordo que mantém com o marido, que inclui regras para encontros extraconjugais e penalidades financeiras.

Vídeos de sexo rendem muita grana

Segundo a própria influenciadora, a produção de conteúdo adulto rende cerca de R$ 70 mil por mês. Custolli afirmou que o relacionamento com o marido, Yuri Ottoline, inclui um contrato que exige aprovação prévia dos parceiros e prevê multa de R$ 40 mil por cada transgressão das regras combinadas entre o casal.

Custolli afirmou ainda que lançará um livro, com contos eróticos e, segundo a influenciadora, incluirá episódios envolvendo nomes conhecidos do meio artístico e de reality shows. Em entrevistas, ela afirmou que há muitas histórias e que algumas envolvem figuras públicas.

As declarações de Custolli geraram amplo debate nas redes sociais, entre críticas e apoiadores. A influenciadora tem usado as menções para reforçar a divulgação do livro e do seu trabalho nas plataformas digitais.

