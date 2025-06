Museu é fechado após ave morrer com suspeita de gripe aviária, no Pará

Resultados dos exames devem ser entregues em até 72 horas | Divulgação/UFPA

Emílio Goeldi ficará fechado até novas indicações sanitárias após resultado de exames do animal.

Depois dos diversos casos notificados no sul e sudeste do Brasil, parece que a Gripe Aviária está mais próxima do que imaginamos. Nesta quarta-feira (11), o Museu Paraense Emílio Goeldi anunciou o fechamento temporário das visitações após a suspeita de infecção em uma das aves residentes.

Segundo o comunicado emitido pelo Museu, o pássaro estava com dificuldades respiratórias e foi levada para avaliação clínica, onde veio a óbito. Durante análise, técnicos da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) levantaram a possibilidade de infecção por Gripe Aviária.

“Dessa forma, seguindo os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, por prevenção, a visitação do Parque Zoobotânico será suspensa temporariamente até que se tenha os resultados dos exames laboratoriais solicitados, o que acontecerá possivelmente dentro de 72 h”, informou a nota do Museu.

A reabertura do Museu depende do resultado dos exames e da indicação de novas medidas sanitárias.

Veja a publicação:

Fonte: Rafael Miyake -DOL/Jornal Folha do Progresso Com informações do g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2025/07:22:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...