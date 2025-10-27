Música de Marília Mendonça é lançada 4 anos após sua morte; ouça

Foto: Reprodução | Segundo a equipe de Marília, a canção foi escrita e registrada em 2018. O processo de produção musical foi póstumo e incorporou instrumentos à voz da artista.

Gravada por Marília Mendonça, a música “Segundo amor da sua vida” foi lançada na noite desta quinta-feira (23), quatro anos após sua morte. A faixa é uma composição da sertaneja e de Juliano Tchula, com quem ela trabalhou em vários hits.

“Todo lançamento oficial de Marilia preserva sua voz original, sem nenhuma utilização de IA, nem nesse lançamento e em nenhum outro. O desejo de manter a essência da voz marcante e única de Marília Mendonça é algo inegociável e indiscutível”, afirma sua equipe.

A letra de “Segundo amor da sua vida” fala de um amor não correspondido.

Esse é o primeiro lançamento póstumo de Marília desde o segundo álbum de “Decretos Reais” (2023). A canção deve ser a primeira de uma série de outras que serão lançadas pelos próximos anos.

Wander Oliveira é dono da Workshow, empresa que administra a obra de Marília, e afirmou ao g1 que a ideia é trabalhar 10 músicas por ano. “Existem coisas para 20 anos, com folga”, disse ele.

Marília Mendonça morreu aos 26 anos, em 2021. Mas segue deixando sua marca na música nacional. A música “Leão” é prova disso. Lançada em dezembro de 2022, a faixa se tornou a mais ouvida pelos brasileiros na história das plataformas digitais.

