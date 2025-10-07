Músico morre após colidir moto contra cavalo na zona rural de Paragominas (PA)

Foto:Reprodução | Acidente foi na madrugada desta segunda-feira (6), na estrada da Colônia do Uraim. O garupa ficou gravemente ferido.

O músico Gean Ribeiro de Arruda morreu após a moto que ele pilotava colidir com um cavalo na estrada da Colônia do Uraim, zona rural de Paragominas, no sudeste do Pará. O acidente aconteceu no início da madrugada desta segunda-feira (6).

De acordo com informações colhidas no local, Gean havia saído de uma festa acompanhado de um amigo, que estava na garupa. A Polícia Militar informou que o animal invadiu a pista e o motociclista não conseguiu desviar. Com o impacto, a vítima foi arremessada por cerca de 40 metros e morreu no local.

O garupa sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional Público do Leste (HRPL), em Paragominas. O cavalo também morreu no momento da batida.

Moradores e motoristas que trafegam com frequência pela via relataram preocupação com a presença de animais soltos na região. O corpo de Gean Ribeiro de Arruda foi removido para o IML de Paragominas.

Fonte: g1 Pará e TV Liberal — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/10/10:25:11

