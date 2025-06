Musk pede impeachment de Trump e diz que programa da SpaceX será desativado

Elon Musk e Donald Trump na Casa Branca | Foto:REUTERS/Kevin

Elon Musk pediu o impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em meio a uma troca de farpas entre os dois bilionários, nesta quinta-feira (5).

“Sim”, Musk postou no X em resposta a outro usuário que escreveu: “Presidente vs. Elon. Quem ganha? Aposto no Elon. Trump deveria sofrer impeachment e JD Vance deveria substituí-lo”.

Em outra publicação, Musk escreveu: “Em vista da declaração do presidente sobre o cancelamento dos meus contratos governamentais, a @SpaceX começará a descomissionar sua nave espacial Dragon imediatamente”.

Tal medida poderia ter um efeito devastador sobre a Estação Espacial Internacional e a NASA.

De acordo com a SpaceX, a nave espacial Dragon é “a única nave espacial atualmente em operação capaz de retornar quantidades significativas de carga à Terra”, além de poder acomodar sete passageiros.

Ela é considerada crucial para o transporte de carga e pessoas para a Estação Espacial Internacional.

Foi uma cápsula Dragon da SpaceX que ajudou a retornar os dois astronautas da NASA que ficaram presos na Estação Espacial Internacional por nove meses devido a problemas com um veículo da Boeing.

A SpaceX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Fonte:cnnbrasil/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/06/2025/07:30:03

