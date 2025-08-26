Mutirão vai emitir 600 carteiras de identidade para alunos da rede municipal em Novo Progresso

Foto: Reprodução | A Secretaria Municipal de Educação de Novo Progresso (PA), em parceria com o órgão responsável pela emissão de documentos civis, realizará nos dias 27 e 28 de agosto de 2025 um Mutirão de Emissão de Carteiras de Identidade (RG) voltado exclusivamente para estudantes da Rede Municipal de Ensino.

O atendimento ocorrerá no Centro Cultural, nos horários de 07h às 11h e 13h às 17h.

Para participar, o aluno deverá estar acompanhado dos pais ou responsável legal e apresentar os documentos obrigatórios: Certidão de Nascimento e CPF.

A Secretaria destaca que serão emitidas apenas 600 carteiras de identidade, por isso recomenda atenção aos prazos para garantir o atendimento.

A iniciativa busca garantir que os alunos tenham acesso a esse documento essencial para o exercício da cidadania.

