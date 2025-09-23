Na apresentação do Plano Brasis no Pará, Ministério do Turismo anuncia marca inédita de 7 milhões de visitantes internacionais em 2025

Anúncio foi feito nesta segunda-feira (22.09) pelo ministro Censo Sabino. Até 21 de setembro, a Polícia Federal computava 6.938.732, número que representa a superação da meta do Plano Nacional de Turismo para o ano

A apresentação da estratégia de marketing turístico internacional para o Pará nesta segunda-feira (22.09), em Belém, marcou o anúncio de um novo recorde na chegada de visitantes estrangeiros ao Brasil. Até 21 de setembro, a Polícia Federal computava 6.938.732, número que representa a superação da meta do Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027 para o ano.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, que também preside o Conselho Executivo da ONU Turismo, ressalta que o resultado é fruto de várias ações do Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur. Entre elas, a ampliação da conectividade aérea, a diversificação e a qualificação da oferta turística nacional, mediante investimentos em infraestrutura turística, além do reforço da promoção do Brasil no exterior, focando a grande diversidade de atrativos naturais e culturais.

“A estratégia do governo do presidente Lula se baseia em uma nova imagem do Brasil: a de um país soberano, que defende a democracia, a diversidade, a paz mundial e que promove a crescente inclusão social por meio do turismo. É esta imagem que estamos projetando para o mundo e é esta imagem que está nos levando a um futuro de prosperidade para o turismo e para todos os brasileiros”, apontou o ministro do Turismo.

Celso Sabino ainda que destaca que o turismo brasileiro vem batendo todos os recordes possíveis, incluindo no mercado interno, consolidando-se como um pilar do desenvolvimento econômico e social do país. “Essa quebra recorrente de recordes é a prova viva que o turismo é o motor de uma indústria limpa, que movimenta a economia, gera empregos, renda, inclusão social e oportunidades”, observa Sabino.

Além de atrair pessoas de fora do país, os brasileiros estão viajando mais por destinos nacionais. Segundo a ANAC, no último mês de agosto, a movimentação de passageiros em voos nacionais atingiu 8,7 milhões de viajantes, o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica, no ano 2000.

PLANO BRASIS – Autoridades e representantes do trade turístico do Pará conheceram o novo Plano de Marketing Turístico Internacional do país, o Plano Brasis, construído em parceria com a Embratur e o Sebrae e que prevê ações específicas para cada Unidade da Federação. A estratégia no estado, que será palco da COP30, busca fortalecer a atração de visitantes estrangeiros utilizando os principais atrativos locais, como a capital Belém, a região de Santarém/Alter do Chão e a Ilha de Marajó, entre outros.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, citou benefícios da iniciativa. “É a primeira vez que o plano internacional é adaptado para a realidade de cada estado brasileiro, por isso que o plano é Brasis. O Brasil é um país único, mas que nunca foi um só. É uma ferramenta de ação que a Embratur entrega para cada estado e ajuda a melhorar a qualidade da sua promoção, além de trazer mais turistas internacionais”, declarou Freixo.

Fonte: Comunicação do Ministério do Turismo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/09/2025/07:04:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...