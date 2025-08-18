Na Bahia, jovem de 20 anos admite matar namorado que se negou a mostrar mensagens no celular

(Foto: Reprodução) – A Polícia Militar informou que a jovem, identificada como Cleidiane Alves Ferreira, foi encontrada na casa de familiares dela

Uma jovem de 20 anos foi presa após confessar ter matado o namorado a facadas na noite de sábado (16), na cidade de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. Segundo a Polícia Militar, a suspeita contou que cometeu o crime após ter tido um pedido para acessar o aplicativo de mensagens do companheiro negado.

O crime aconteceu na Rua Eliezer Rabelo Santiago, no bairro Novo Horizonte. Jonas Ferreira Nunes, de 32 anos, foi atingido na região do tórax, socorrido e levado para o Hospital Municipal Doutor Altino Lemos Santiago, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar informou que a jovem, identificada como Cleidiane Alves Ferreira, foi encontrada na casa de familiares dela, na avenida Pompílio Mendes, no bairro Santa Helena.

Cleidiane foi levada para a Central de Flagrantes, onde está à disposição da Justiça.

